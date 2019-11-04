AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Tunceli protokolüne ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Tunceli'de çeşitli kurumların yöneticilerine ziyarette bulundu.

Tuncay Bekar, kentte Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'i makamında ziyaret etti.

Atbaş, İpek ve Delen ile bir süre sohbet eden Bekar, yaklaşık bir asır önce kurulan AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları ve 100. yıl vizyonu hakkında bilgiler verdi.

AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atbaş, İpek ve Delen de Bekar'a bir süre önce başladığı görevinde başarı diledi.

Bekar, ziyaret sonrası Başsavcı Atbaş, Rektör İpek ve Emniyet Müdürü Delen'e AA muhabirlerince yansıma tekniği ile çekilen ve Türk bayrağını konu alan fotoğraf armağan etti.