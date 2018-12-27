Son Dakika Haberleri: Aa İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan Vali Deniz'e Ziyaret

Aa İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan Vali Deniz'e Ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Aa İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan Vali Deniz'e Ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette Baysal, geçen ay Manisa'ya atanan Vali Deniz'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Deniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Baysal, Vali Deniz'e AA'nın her yıl düzenlediği "Istanbul Phoro Awards"ın 2018 yılı fotoğraflarının yer aldığı kitapçığı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Ahmet Caner, Anadolu Ajansı, Manisa, İzmir, Güncel
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