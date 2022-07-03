Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu , İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı , İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven , İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, kentte görevli gazeteciler ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AA muhabiri Orhan Kuzu, dünyaevine girdi - Son Dakika

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