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AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

18.12.2021 11:48
AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Soykırlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafını seçen Soykırlı, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti "Atmaca"" sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Soykırlı, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu ifade ederek, "Her mesleğin zorluğu vardır, gazeteciliğin de zor yanlarından biri 24 saat süresince haber peşinde koşmaktır. Bu koşuşturma sırasında zaman zaman çok anlamlı insanları duygulandıran kareler yakalamak, hayatın fotoğrafını çekmek gazetecilere nasip olmaktadır. Yılın fotoğrafları oylamasında da birbirinden güzel fotoğraflar var. İçlerinden seçmek zor olsa da beğendiğimiz fotoğrafları oyladık. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Ali Atmaca, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


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