Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yılmaz, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.



İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Yılmaz, bu kategoride Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafına oy verdi. Fotoğrafın vatan duygusunu ve özgürlüğü ifade ettiğini belirten Yılmaz, "Bir hak arayışının sınır tanımaz bir cesaretine örnek bir mücadelesini yansıtması açısından önemli." dedi.



"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Yılmaz, bu kategoride İlhami Çetin'in çektiği "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı oylarken, "Mahlukata, Allah'ın yarattıklarına karşı, geleneğimizden süzülüp gelen o koruyuculuk, merhamet ve paylaşım duygusu yer alıyor. Birkaç yüz sayfayı bir araya getirseniz anlatamayacağı bir hakikati bu fotoğraf çok etkili bir şekilde veriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Coşkun Yılmaz, "spor" kategorisinde ise tercihini, Ali İhsan Öztürk'ün objektifine Bitlis'ten yansıyan "Atlı savaş oyunu" fotoğrafından yana kullandı. Yılmaz, bu fotoğrafın ise çok özel bir geleneğin özel bir şekilde görselleştirilmiş hali olduğu yorumunu yaptı.

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