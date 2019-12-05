Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ayhan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarını seçen Ayhan, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.



Ayhan, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, birbirinden güzel fotoğrafları oylarken zorlandığını söyledi.

Fotoğraflarda güzel anlar yakalandığını belirten Ayhan, "Bazen objektifler işin özünü ortaya koyan ve güzel mesajlar verecek kareler yakalıyor." dedi.

AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Hakikaten güzel bir uygulama başlatmışlar ve belli bir zaman sonra adeta tarihe not düşmek gibidir. Oylamayı yaparken şöyle geriye dönüp baktığımızda 2019 yılındaki heyecanı, gündem olan hususları ve hadiseleri hatırlamış olduk. Hem de güzel sanatsal, görsel bir zevki yaşamış olduk. Bunun geleneksel hale gelmesi, belirli bir zaman sonra da güzel bir tasarımla insanların beğenisine sunulması çok harikulade. Burada baktığımız zaman milli duygularımızın, hassasiyetlerimizin, insani duygularımızın ön plana çıktığını görebiliyoruz. Sanatsal bir anlayışın ön plana çıktığını da görebiliyoruz. Her birini dercettiğimiz zaman da güzel bir sanat ortaya çıkmış oluyor."

Ayhan, fotoğrafın tarihe not düşmek ve iz bırakmak olduğunu vurgulayarak, "Burada güzel izler bırakılmış. Anadolu Ajansında sadece habercilik anlayışı değil, bu tür sosyal projelerle de hakikaten gündeme gelen, güzel bir yayın ilkesi olan, herkesi kucaklayan, kuşatan bir haber anlayışı da var. Bundan da mutluluk duymaktayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 3 fotoğrafı oyladı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Bilgin, AA'nın 2012 yılından itibaren hayata geçirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AA'nın son yıllarda yaptığı atılımlar ve projelerle sadece Türkiye'de değil, dünyada bir marka olduğunu vurgulayan Bilgin, "Türkiye'nin özellikle uluslararası arenadaki haklı sesini tüm dünyaya duyurma noktasında, manipülasyon ve algının gerçeğin önüne geçtiği bir ortamda, bir dünyada, AA tüm gerçekleri dünyaya haykırma noktasında önemli bir rol ve misyon üstleniyor." dedi.

Anadolu Ajansının, muhabirlerinin çektiği birbirinden güzel fotoğrafları oylamaya sunarak farkındalık oluşturduğunu dile getiren Bilgin, AA'yı kamu adına yaptığı doğru, tarafsız ve gerçekleri ortaya koyan yayıncılık anlayışından dolayı tebrik etti.