Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Poyraz, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına oy verdi. Poyraz, "Fotoğrafta beni etkileyen, evlatlarının acısı yüze ve göze yansımış annelerin, babaların olması. Hiçbir kelime buradaki yüzdeki ifadeyi açıklayamaz." dedi.

Poyraz, "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası" fotoğrafını tercih ederek, "En temel ihtiyacımız olan gıda noktasında önümüze hazır gelen gıdayı tüketiyoruz. Bunun üretilmesinde nasıl bir emek ve çaba olduğunu gösteren net bir fotoğraf. Bu fotoğraf, emeğin de güzel bir göstergesi." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise tercihini Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" fotoğrafı için kullanan Poyraz, fotoğrafta gölgenin gerçeğin önüne geçtiğini ve fotoğraf tekniği açısından bu görüntüyü yakalamanın tam bir ustalık işi olduğunu söyledi.