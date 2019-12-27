AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

6 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA'nın

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Poyraz, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına oy verdi. Poyraz, "Fotoğrafta beni etkileyen, evlatlarının acısı yüze ve göze yansımış annelerin, babaların olması. Hiçbir kelime buradaki yüzdeki ifadeyi açıklayamaz." dedi.

Poyraz, "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası" fotoğrafını tercih ederek, "En temel ihtiyacımız olan gıda noktasında önümüze hazır gelen gıdayı tüketiyoruz. Bunun üretilmesinde nasıl bir emek ve çaba olduğunu gösteren net bir fotoğraf. Bu fotoğraf, emeğin de güzel bir göstergesi." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise tercihini Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" fotoğrafı için kullanan Poyraz, fotoğrafta gölgenin gerçeğin önüne geçtiğini ve fotoğraf tekniği açısından bu görüntüyü yakalamanın tam bir ustalık işi olduğunu söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fahrettin Poyraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak
Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Son Dakika Haberleri
16:16 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
16:16 Vali Hulusi Şahin'in eşinden Sason ÇATOM'a ziyaret - Son Dakika
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak." - Son Dakika
16:16 Erdoğan: "Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize... - Son Dakika
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli... - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika
14:12 Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:20:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]