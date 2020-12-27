AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz, "haber" kategorisinde " Van 'da Çığ Felaketi" isimli fotoğrafı, "yaşam" kategorisinde "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği " isimli fotoğrafı, "spor" kategorisinde ise "Lastiklerden Voleybol sahası" isimli fotoğrafı seçti.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

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