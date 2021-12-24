Üye Girişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 09:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilişim Vadisi'nde, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Varank'a, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu bilgi verdi.

Varank, yaşam kategorisinde oyunu Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafından yana kullandı.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında "Ayşe Betül" ismi verilen bebeği dünyaya gelen Varank, "Benim de yeni çocuğum olduğu için bu fotoğrafı seçtim. Bu oyumuz yeni çocuğu olanlara gelsin diyelim, bu yavrumuzun fotoğrafına oy verelim. Rabb'im bahtını açık etsin inşallah." dedi.

Varank, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil müsilaj" fotoğrafına oy verdi. Çevrenin önemine işaret eden Varank, "Dünyaya dikkat etmezsek gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya kalmayacağının alarmını aslında müsilaj veriyor. Müsilaj konusunda çok çalışmamız lazım. Çevre hassasiyeti konusunda çok çalışmamız lazım. Bu bilinci oluşturmak için buna oy verelim. Aynı zamanda Murat Kurum bakanımıza da selam olsun çünkü müsilajla çok güzel mücadele etti. İnşallah Çevre Bakanımız Türkiye'nin yeşil kalkınmasında en önemli görevlerden birini üstlenecek." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı. Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Varank, "İlk defa böyle bir kategoride olimpiyat şampiyonu olduk. Mete, sporcu kişiliğiyle herkese örnek, genç kişiliğiyle de herkese örnek. Mete Gazoz bence hak ediyor. Oyumuzu Mete Gazoz'dan yana kullandık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Hamza Yerlikaya, gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian, Didem Soydan'la kucak kucağa poz verdi "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian, Didem Soydan'la kucak kucağa poz verdi         
11:59
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı         
10:10
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:10:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement