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AA personeline kıdem sertifikası töreni

1 saat önce

Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.

AA personeline kıdem sertifikası töreni, System.String[]
Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, AA'ya emek verenlere sertifika takdiminin, kurum ile çalışanların bağını güçlendireceğini belirtti.
Sertifika verilmesinin, aidiyet duygusunun hissedilmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Mutanoğlu, "Bu büyük ailenin parçasıyız. Bununla da gurur duyuyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından Mutanoğlu, personele sertifikalarını takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:49 Kaynak: AA
Metin Mutanoğlu, CEO, Güncel
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