Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret
43 dakika önce
AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
AK Parti Söğütlü
Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten
, Anadolu Ajansı
(AA) Sakarya
Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Özten, çalışanlara başarı diledi.
Özten'e ziyarette AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk
Kurt ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.
Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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