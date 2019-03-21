Son Dakika Haberleri: Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

43 dakika önce

AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Özten, çalışanlara başarı diledi.

Özten'e ziyarette AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:11 Kaynak: AA

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