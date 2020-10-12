AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme - Son Dakika

AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme

12.10.2020 20:05
AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme, System.String[]

Cumhuriyet gazetesi, "Mısırogˆlu'nu eles¸tirince AA, mikrofonu c¸ekti" bas¸lıklı haberine ilişkin Anadolu Ajansının (AA) cevap ve du¨zeltme metnini mahkeme kararıyla bugünkü sayısında yayımladı.

Cumhuriyet gazetesi, "Mısırogˆlu'nu eles¸tirince AA, mikrofonu c¸ekti" bas¸lıklı haberine ilişkin Anadolu Ajansının (AA) cevap ve du¨zeltme metnini mahkeme kararıyla bugünkü sayısında yayımladı.

AA, Cumhuriyet gazetesinin 28 Ağustos 2020 tarihli nu¨shasının 9. sayfasında yer alan "Mısırogˆlu'nu eles¸tirince AA, mikrofonu c¸ekti" bas¸lıklı haberin gerc¸egˆi yansıtmaması üzerine ilgili gazeteye Basın Kanunu'nun 14. maddesi geregˆince ihtarname ile cevap ve du¨zeltme metni go¨nderdi.

İhtarname 1 Eylül 2020'de gazeteye tebligˆ edilmesine rağmen yasal su¨resi ic¸erisinde cevap ve du¨zeltme metni gazete tarafından yayımlanmadı.

Bunu üzerine AA, söz konusu habere ilis¸kin 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca cevap ve du¨zeltme metninin muhatap gazetede yayınlanmasına karar verilmesi talebiyle dava açtı.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, AA'nın cevap ve du¨zeltme metninin gazetede yayımlanmasına hükmetti.

Kararın ardından ilgili habere ilişkin cevap ve du¨zeltme metni gazetenin bugünkü sayısında yayımladı.

"Yalan haberler ifade özgürlüğü kapsamında koruma altına alınamaz"

Anadolu Ajansı imzalı cevap ve du¨zeltme metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet gazetesinin 27 Ağustos 2020 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr adresinde 'https://www.cumhuriyet.com.tr/video/ilber-ortalininmisiroglunu-elestirdigi-goruntuleryeniden-gundem-oldu-1761540' linkindeki haber ve 28 Ağustos 2020 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin 9. sayfasında 'Mısıroğlu'nu Eleştirince AA Mikrofonu'nu Çekti' başlıklı haberlerinde kamuoyunu yanıltmak üzere kurgulanmış, mesnetsiz, hukuk dışı ve yalan ifadeler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 13 Ekim 2019'da Aksaray Kitap Günleri Fuarı'nda yaptığı konuşması esnasında güvenlik görevlisi salondaki ses sisteminde meydana gelen sorun ve mikrofonun hatibin sesini bozmaya neden olması sonucunda, mikrofonu masadan alarak kenara koymuştur. Anadolu Ajansı mikrofonunun muhabirimiz tarafından masadan alındığı iddiası tümüyle yalandır. Söz konusu program muhabirimiz tarafından sonuna kadar izlenmiş ve haberleştirilmiştir. Basının görevi gerçeği aktararak kamuoyunu aydınlatmaktır. Yalan haberler kamuoyunu yanlış yönlendirmekte olup, ifade özgürlüğü kapsamında koruma altına alınamaz. Kamuoyunu yanlış yönlendiren, yanıltan ve tümüyle yalan olan yayın sebebi ile kamuoyunun bilgisine sunulur."

Cumhuriyet, Ağustos, Mahkeme, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme - Son Dakika

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