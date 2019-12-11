AA Yılın Fotoğrafları Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde oylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Yılın Fotoğrafları Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde oylandı - Son Dakika

AA Yılın Fotoğrafları Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde oylandı

6 saat önce

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile büyükelçilik çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Yılın Fotoğrafları Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde oylandı, System.String[]

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile büyükelçilik çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yurdakul, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her sene olduğu gibi bu yıl da AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasının bir parçası oldum. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflardı, seçmekte zorlandık ama inşallah layık olan bu ödülü alacaktır. Bu vesileyle AA'nın 100. yıl dönümü de başta AA çalışanları olmak üzere milletimize hayırlı olsun. Nice başarılı 100 seneler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik Müsteşarı Hüseyin Emrah Kurt ile İkinci Katibi Rıdvan Türkoğlu da oylamaya katıldı. Kurt, oylarını haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafından yana kullandı.

Türkoğlu ise oylarını Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış bir arada" ve Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına verdi.

Mustafa Yurdakul, Büyükelçilik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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