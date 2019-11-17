Son Dakika Haberleri: AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ'dan İzmir'de "mazeret yok" konferansı
Son Dakika Güncel AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ'dan İzmir'de 'mazeret yok' konferansı - Son Dakika

AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ'dan İzmir'de "mazeret yok" konferansı

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyelerine konferans verdi.

AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ'dan İzmir'de

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyelerine konferans verdi.

Kızıldağ, Kemalpaşa ilçesindeki Saygılı Rulman'da, MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok" isimli konferansta, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 96'sının aile şirketi olduğunu belirtti.

Markalaşmanın önemini vurgulayan Kızıldağ, "Aile şirketlerinde 40 seneyi deviren şirket sayısı yüzde 10 civarı. Türkiye'de 100 yılı devirmiş 234 marka var. Geriye kalan yüzde 86 ilk 39 yılda kapanıyor, parçalanıyor." diye konuştu.

Hazreti Ali'nin "Bahane, mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır" sözünü anımsatan Kızıldağ, "Üretmek, gelişmek, değişmek... Ölüm hariç hiçbir şey için 'mazeret yok' dedim. Bugüne kadar 2 milyon kişiye bu sözü tekrar ettirdim. Bugün de sizlerle beraber söylüyoruz." dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da "Başarılarımıza güvenerek kibre kapılmayacağız, kerameti kendimizde görmeyeceğiz. Diklenmeden dik duracağız. Zafere değil sefere mükellef olduğumuzun bilinciyle hep daha çok çalışacağız. Daha çok gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bilal Saygılı, Kızıldağ'a günün anısına hediye takdim etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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