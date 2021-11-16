AB Adalet Divanından yargı bağımsızlığı konusunda Polonya'ya karşı yeni karar - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Polonya'da adalet bakanının hakimleri, sebep belirtmeksizin geçici olarak yüksek ceza mahkemelerine ataması ve yine gerekçe göstermeden bu göreve son vermesine izin veren düzenlemenin AB yasalarını ihlal ettiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uygulamanın yargı bağımsızlığını çiğnediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, AB yüksek mahkemesinin, geçici görevlendirmelere ilişkin düzenlemelerin, yargı kararları üzerinde "siyasi kontrol uygulama aracı olarak kullanılma riskini önlemek için" gerekli güvenceleri sağlaması gerektiğine hükmettiği aktarıldı.

AB ile Polonya arasında son dönemde yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve ulusal yasaların AB hukukunun üstünde olup olmadığı gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Son olarak AB Komisyonu, Polonya hükümetinin yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurarak onları "susturduğu" ve yargının bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Adalet Divanına başvurmuş, yüksek mahkeme de 27 Ekim'de, disiplin mekanizmasını kaldırmadığı için Polonya'ya günlük 1 milyon avro para cezası vermişti.