AB'de perakende satışlar düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,6 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

AB'de ise perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,1 ile Portekiz ve yüzde 0,9 ile Polonya'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,9 ile Almanya ve İrlanda'da ölçüldü.