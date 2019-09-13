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AB Delegasyonu'ndan Ağrı Barosu'na ziyaret

18 dakika önce

Avrupa Birliği Delegasyonu'ndaki Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları, Ağrı Barosunu ziyaret etti.

AB Delegasyonu'ndan Ağrı Barosu'na ziyaret, System.String[]

Avrupa Birliği Delegasyonu'ndaki Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları, Ağrı Barosunu ziyaret etti.


Ağrı'ya gelen Avrupa Birliği Delegasyonu Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ile bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.


AB Delegasyonu Belçika,Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları Joren Vandeweyer, Erik Weststrate ve Frank Biever Ağrı Barosu'nu ziyaret ettiler. Yargı Reformu Paketi, Kayyum Atamaları, KHK mağdurları konularının konuşulduğu görüşmede bilgi alış verişinde bulunuldu.


Görüşme sonrasında Avrupa Birliği Delegasyonu'ndaki Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları toplu fotoğraf çektirerek barodan ayrıldılar. - AĞRI

Avrupa Birliği, Belçika, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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