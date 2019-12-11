AB'den 'AİHM kararı sonrası Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den 'AİHM kararı sonrası Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı' çağrısı - Son Dakika Dünya

AB'den 'AİHM kararı sonrası Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı' çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Gezi olaylarını finanse ettiği iddiasıyla Türkiye’de tutuklunan bulunan işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin pazartesi günü verdiği ihlal kararının ardından derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB'den 'AİHM kararı sonrası Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı' çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Gezi olaylarını finanse ettiği iddiasıyla Türkiye'de tutuklunan bulunan işadamı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği ihlal kararının ardından derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. AB Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada AİHM'nin verdiği ihlal kararları hatırlatılarak "Bu karar, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrımızı pekiştiriyor." denildi.


AB Sözcüsü, AİHM'nin Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 ve 18. maddesini ihlal ettiğini kararı verdiğini ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Osman Kavala, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!
ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu AB'nin Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacağı iddia edildi Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
03:23 Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:05 İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler? - Son Dakika
02:50 400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen yaptırım... - Son Dakika
02:27 Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı - Son Dakika
02:27 Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:01:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den 'AİHM kararı sonrası Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]