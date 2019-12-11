AB'den 'AİHM kararı sonrası Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Gezi olaylarını finanse ettiği iddiasıyla Türkiye'de tutuklunan bulunan işadamı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği ihlal kararının ardından derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. AB Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada AİHM'nin verdiği ihlal kararları hatırlatılarak "Bu karar, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrımızı pekiştiriyor." denildi.



AB Sözcüsü, AİHM'nin Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 ve 18. maddesini ihlal ettiğini kararı verdiğini ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.