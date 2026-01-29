AB'den İran'a Yaptırımlar ve Terörist Tanımı - Son Dakika
AB'den İran'a Yaptırımlar ve Terörist Tanımı

29.01.2026 19:46
AB, İran'daki protestoları bastıran 30 kişiye yaptırım uygulayacak ve Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti.

AB, İran'daki protestoları şiddet yoluyla bastırmaktan sorumlu yaklaşık 30 kişiye yaptırım uygulayacak. Ayrıca İran Devrim Muhafızları da bundan böyle AB tarafından terör örgütü olarak değerlendirilecek.Avrupa Birliği'nde (AB), İran'daki protesto gösterilerinin şiddet kullanılarak bastırılmasından, binlerce kişinin ölümünden sorumlu yaklaşık 30 kişi ve kuruma yaptırım uygulanması konusunda uzlaşma sağlandığı bildirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas, İran Devrim Muhafizları'nın da, AB'nin terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yaptırımlar kapsamına alınan 30 kişi ve kurumun "hükümet yetkilileri, savcılar, emniyet müdürleri, Devrim Muhafızları üyeleri ve internetin kesilmesinden sorumlu olanlar" olduğunu aktardı. Yaptırımlar nedeniyle İran İçişleri Bakanı dahil yaklaşık 30 kişi ve kurumun mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması öngörülüyor. Üye ülkelerin, İran İslami rejiminin bekçisi olarak nitelendirilen Devrim Muhafızları'nın da AB terör örgütleri listesine alınması konusunda uzlaştıkları belirtiliyor.

Kallas: "Terörist gibi davranan, terörist muamelesi görmeli"

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Kaja Kallas, "Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz" diyerek "terör örgütü olarak sınıflandırılmanın, Devrim Muhafızları'nı El-Kaide ve IŞİD gibi cihatçı gruplarla aynı seviyeye getirdiğini" sözlerine ekledi.

Terörist örgüt sınıflandırılması daha çok siyasi ve sembolik bir anlam taşıyor. Çünkü bu yapı ve üst düzey komutanları zaten insan hakları ihlalleri nedeniyle AB tarafından yaptırımlar kapsamına alınmıştı.

Wadephul: "İran halkının başarısı"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Devrim Muhafızlarının artık bir "terör örgütü" olarak tanımlanacak olunmasını "İran halkının başarısı" olarak nitelendirdi. Wadephul "Bu insanlık ve bir değerler birliği olan AB için de bir başarıdır" sözlerini kaydetti.

Fransa dün ilk kez Devrim Muhafızları'nın "terör örgütü" olarak sınıflandırılmasına uyguladığı vetoyu kaldırma sinyali vermişti. Bugünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "İran halkının barışçıl ayaklanmasına karşı uygulanan dayanılmaz baskı cevapsız kalamaz" dedi.

Barrot ayrıca "Bu şiddetin hedefi olan İranlı kadın ve erkeklerin olağanüstü cesareti boşa gitmemeli. İşlenen suçlar için cezasızlık olamaz" diye konuştu.

İran'dan "yıkıcı sonuçlar" tehdidi

AB'nin Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak sınıflandırma hamlesine İran'dan sert tepkiler yükseliyor. İran basınında yer alan haberlere göre Tahran rejimi AB'nin bu hamlesinin "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ifade ediyor

İran'da son haftalarda ekonomideki kötü gidişata tepki olarak başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto gösterileri, rejim tarafından polis ve Devrim Muhafızları'nın desteğiyle bastırılmıştı.

Binlerce İranlı öldürüldü

İran'da güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak bastırdığı protesto gösterileri esnasından binlerce kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Bugünkü AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, şiddet dalgası sırasında 30 bine yakın İranlının öldürülmüş olabileceğini dile getirdi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre 6 bin 373 kişi öldürüldü, 40 binden fazla kişi de tutuklandı. İranlı yetkililer ise ölü sayısının 3 bin olduğunu dile getiriyor.

dpa,Reuters/ DA,ET

Kaynak: Deutsche Welle

