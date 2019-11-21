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AB'den İran'da itidal çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İran'da benzin zammı sonrası başlayan gösterilerde taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB'den İran'da itidal çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İran'da benzin zammı sonrası başlayan gösterilerde taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'daki gösterilerde can kaybı ve yaralanmaların olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sosyo-ekonomik zorluklar, şiddetle değil kapsayıcı diyalogla çözülür. İran güvenlik güçlerinin şiddetten uzak durmasını, göstericilerin de barışçıl bir şekilde protestolarını gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Hiçbir türde şiddet kabul edilemez." vurgusu yapılan açıklamada, ifade ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İranlı yetkililere bilginin serbest dolaşımı ve internete erişimin sağlaması için çağrı yapıldı.

İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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