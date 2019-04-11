Son Dakika Haberleri: AB'den Sudan'da Sivil Yönetim ve İtidal Çağrısı

AB'den Sudan'da Sivil Yönetim ve İtidal Çağrısı

19 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan'da halkın değişim talebinin askeri konsey tarafından karşılanamayacağını belirterek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi ve bu süreçte taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB'den Sudan'da Sivil Yönetim ve İtidal Çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan'da halkın değişim talebinin askeri konsey tarafından karşılanamayacağını belirterek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi ve bu süreçte taraflara itidal çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Sudan halkının aylardır barışçıl ve kararlı şekilde değişim talebinde bulunduğunu ifade etti.

Mogherini, "Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın da (Musa Faki Muhammed) bugün yaptığı açıklamada altını çizdiği üzere, Afrika Birliği Sözleşmesi'nin ilkelerini de ihlal eden askeri konsey, halkın değişim talebini karşılayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece "güvenilir" ve "kapsayıcı" siyasi sürecin Sudan halkının beklentilerini karşılayabileceğini vurgulayan Mogherini, "Bu da sadece yönetimin hızlı şekilde sivil hükümete devredilmesiyle gerçekleşebilir. Bu zaman zarfında tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:15 Kaynak: AA
Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Sudan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 23:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Sudan'da Sivil Yönetim ve İtidal Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]