Son Dakika Haberleri: AB'den Suudi Arabistan'daki İdamlara Tepki Açıklaması

AB'den Suudi Arabistan'daki İdamlara Tepki Açıklaması

59 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) tarafından Suudi Arabistan'da son günlerde dört kişinin idam edildiği belirtilerek, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor.

AB'den Suudi Arabistan'daki İdamlara Tepki Açıklaması, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) tarafından Suudi Arabistan'da son günlerde dört kişinin idam edildiği belirtilerek, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor." açıklaması yapıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da Ocak 2019'dan bu yana idam edilen kişi sayısının 45'i geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu dört kişinin idam edildiği anımsatılarak, "AB, kesin ve istisnasız bir şekilde idam cezasının uygulanmasına karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin idam cezasını kaldırdığı vurgulanan açıklamada, AB'nin bu cezanın "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu, caydırıcı etkisinin bulunmadığını düşündüğü de kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:04 Kaynak: AA

Federica Mogherini, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 23:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Suudi Arabistan'daki İdamlara Tepki Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]