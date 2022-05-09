AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı - Son Dakika
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AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

09.05.2022 16:55
AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın, savaş nedeniyle yaşanan yıkımın ardından yeniden inşası için yüz milyarlarca avro yatırım yapılacağını ancak bunun ülkedeki "reformlarla birlikte ilerlemesi" gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın, savaş nedeniyle yaşanan yıkımın ardından yeniden inşası için yüz milyarlarca avro yatırım yapılacağını ancak bunun ülkedeki "reformlarla birlikte ilerlemesi" gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, AB dönem başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ukrayna'nın AB üyelik başvurusuna ve bu sürece değinen von der Leyen, Ukrayna'da reformlar yapılmasının önemine işaret etti.

Von der Leyen, Ukrayna için savaşın neden olduğu yıkım dolayısıyla yeniden inşa fonu oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Ukrayna'ya yeniden inşa yatırımları olacak. Sadece AB'nin değil, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası ortakların da yüz milyarlarca avroluk yatırımları söz konusu. Ancak bu yatırımlar reformlarla birlikte ilerlemeli. Örneğin oligarklardan kurtulmak için, yolsuzluğun bitirilmesi için ve diğer konulardaki reformlar Ukrayna için azami önemde. Ukrayna'da bu konuda ilerlemek için çok büyük ivme var. Yatırımlar ve reformların birlikte ilerlemesi AB yolunda farklı bir ilerleme sağlayabilir."

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ise Ukrayna halkının AB üyeliği istediğini, AB'nin de bu talebe çok hızlı karşılık verdiğini söyledi.

Metsola, "Ukrayna'yı Avrupa'nın kalbinde görmek, bu ülkenin isteği ve çıkarları için olduğu kadar bizim isteğimiz ve çıkarlarımız açısından da önemli." dedi.

Batı Balkanlar'daki ülkelerle de diyaloğu sürdürmek istediklerini belirten Metsola, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik başvurularını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin başlangıcı konusundaki görüşünü AB liderlerine haziran ayında sunmayı planlıyor. AB liderlerinin bu ilk görüş ve tavsiyeyi haziran sonundaki zirve toplantısında ele alması bekleniyor.

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AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı - Son Dakika


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