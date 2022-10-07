AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek - Son Dakika
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AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek

07.10.2022 09:16
AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için bölgeye misyon gönderecek.

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan- Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için bölgeye misyon gönderecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı marjında yaptığı dörtlü görüşmenin ardından ortak açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre Ermenistan, "Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışmasını kolaylaştırmayı" kabul etti. Azerbaycan'ın da bu misyonla iş birliği yapacağı belirtildi. Bu çerçevede oluşturulacak AB misyonu, sınırların belirlenmesi için bu yıl kurulan sınır komisyonlarına "güven tesis etmek" ve "katkıda bulunmak" amacıyla en fazla 2 ay süreyle Ekim ayında çalışmalarına başlayacak. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Charles Michel, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek - Son Dakika

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