AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi - Son Dakika
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AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

17.05.2022 18:29
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi.

Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Putin'in yorumundan memnun

Finlandiya ve İsveç'in üye olmasıyla hem NATO hem de AB üyesi olan ülke sayısının artacağını hatırlatan Borrell, bunu "önemli bir jeopolitik değişim" olarak nitelendirdi.

İki ülkenin olası NATO üyeliklerine Rusya'nın tepkisini nasıl değerlendirdiği sorulan Borrell, "Görünüşe göre (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu kararlardan endişeli değil. Bunu duyduğuma memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya askeri yardımlar sürecek

Borrell, Ukrayna'ya askeri desteğin devam etmesi gerektiğini, Ukrayna ordusunun özellikle Donbas bölgesinde Rusya'ya karşı önemli kazanımlar elde ettiğini ve bu durumun bozulmaması için desteği artırmanın önemli olduğunu söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının 2 milyar avroya ulaştığını, üye ülkelerin de ayrıca yardımlarda bulunduğunu kaydeden Borrell, "AB, Ukrayna'nın askeri malzemesinin tükenmesine izin vermeyecek." dedi.

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Kaynak: AA

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