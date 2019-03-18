Son Dakika Haberleri: AB ile ticarette 6. ayda da fazla verildi

AB ile ticarette 6. ayda da fazla verildi

8 dakika önce

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ithalatı sert şekilde düşen Türkiye, Avrupa ile ticaretinde ocakta da fazla verdi.

AB ile ticarette 6. ayda da fazla verildi, System.String[]
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ithalatı sert şekilde düşen Türkiye, Avrupa ile ticaretinde ocakta da fazla verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:40 

Ekonomi
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