AB ile ticarette 6. ayda da fazla verildi
8 dakika önce
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ithalatı sert şekilde düşen Türkiye, Avrupa ile ticaretinde ocakta da fazla verdi.
Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ithalatı sert şekilde düşen Türkiye
, Avrupa
ile ticaretinde ocakta da fazla verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:40
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