AB, İran'a Yeni Yaptırımlar Hazırlıyor

Hollanda, İspanya ve Finlandiya dışişleri bakanları, İran'daki şiddet olayları nedeniyle ülkelerindeki İranlı büyükelçilerin bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ursula von der Leyen ise İran'a "hızla" yeni yaptırımlar önerileceğini açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel sosyal medya hesabından İran'daki gelişmelere yönelik paylaşım yaptı. Bakan David van Weel, "İran'da barışçıl gösterilerin kanlı bir şekilde bastırılmasından derin şok duydum. Avrupalı ortaklarımızla koordinasyon içinde barışçıl protestoculara yönelik aşırı şiddeti, geniş çaplı keyfi tutuklamaları ve internet kesintilerini resmen protesto etmek üzere İran büyükelçisini çağırdım" ifadelerini kullandı. Bakan David van Weel, "İran temel haklara saygı göstermeli ve internet erişimini derhal geri getirmelidir. Failler hesap vermeli. Bu nedenle Hollanda, İran'daki insan hakları ihlalcilerine karşı Avrupa yaptırımlarını desteklemektedir" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Katalonya Radyosu'na verdiği röportajda, İran'ın Madrid Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını belirtti. Bakan Albares, görüşmede ülkedeki protestoculara yönelik baskıyı "şiddetli bir şekilde reddettiğini ve kınadığını" ifade ettiğini söyledi. Albares, "İranlı erkek ve kadınların barışçıl protesto hakkına, ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli ve keyfi tutuklamalar sona ermeli" dedi. Albares ayrıca İran'ı diplomatik ilişkilere yeniden girmeye ve müzakere masalarına geri dönmeye davet etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İran rejimi, sessizce öldürme ve baskı yapabilmek için interneti kapattı. Buna müsamaha gösterilmeyecektir. İran halkının, kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin yanındayız. Bu sabah İran büyükelçisini çağıracağım. Finlandiya, AB ile birlikte İran halkına özgürlüğünü geri kazandırmaya yönelik önlemleri araştırıyor" ifadelerine yer verdi.

AB'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ursula von der Leyen ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran'da artan can kayıpları dehşet verici. Aşırı güç kullanımını ve özgürlüklerin kısıtlanmasının devam etmesini kesinlikle kınıyorum. Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tamamını insan hakları yaptırım rejimi kapsamına zaten almıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yakın iş birliği içerisinde ülkedeki baskıdan sorumlu olanlara yönelik ek yaptırımlar hızla önerilecektir" ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler sürüyor. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkedeki gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise gösterilerde en az 646 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. - AMSTERDAM