AB Komisyonu Başkanı daha göreve başlamadan yabancı düşmanlığına geçit vermekle suçlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, daha resmen göreve başlamadan göç, güvenlik, istihdam ve eğitimden sorumlu temsilcisini "Avrupa yaşam şeklini koruyalım" başlığıyla görevlendirmesi bazı Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin ve sivil toplum örgütlerinin, gelecekte daha çok "yabancı düşmanlığı" yapılacak gerekçesiyle sert tepkisine yol açtı.



AP'nin sol eğilimli üyeleri, AB Komisyonu'nun göç, güvenlik, istihdam ve eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Yunan Margaritis Schinas'a "Avrupa yaşam şeklini koruyalım" başlığıyla verilen özel sıfatı, ırkçı ve dışlayıcı buldukları gerekçesiyle eleştirdi.