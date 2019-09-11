Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı daha göreve başlamadan yabancı düşmanlığına geçit vermekle suçlanıyor
Son Dakika Dünya Haber

AB Komisyonu Başkanı daha göreve başlamadan yabancı düşmanlığına geçit vermekle suçlanıyor

20 dakika önce

Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, daha resmen göreve başlamadanı yabancı düşmanlığna geçit vermekle suçlanıyor

AB Komisyonu Başkanı daha göreve başlamadan yabancı düşmanlığına geçit vermekle suçlanıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen, daha resmen göreve başlamadan göç, güvenlik, istihdam ve eğitimden sorumlu temsilcisini "Avrupa yaşam şeklini koruyalım" başlığıyla görevlendirmesi bazı Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin ve sivil toplum örgütlerinin, gelecekte daha çok "yabancı düşmanlığı" yapılacak gerekçesiyle sert tepkisine yol açtı.


AP'nin sol eğilimli üyeleri, AB Komisyonu'nun göç, güvenlik, istihdam ve eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Yunan Margaritis Schinas'a "Avrupa yaşam şeklini koruyalım" başlığıyla verilen özel sıfatı, ırkçı ve dışlayıcı buldukları gerekçesiyle eleştirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyonlar Ligi için sürpriz karar! 2024 yılında sistem değişebilir
A Milli Takımımız, Moldova'yı 4-0 mağlup etti! Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı! Anaokulunda tecavüze uğrayan çocuğun davası, polisin tavrı nedeniyle Myanmar'ı ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:21:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Komisyonu Başkanı daha göreve başlamadan yabancı düşmanlığına geçit vermekle suçlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]