AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda" - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda"

24.05.2022 13:41
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli." dedi.

Leyen, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumunda yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak Ukrayna'daki duruma değindi.

Moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda, Leyen, "Bu sadece Ukrayna'nın hayatta kalması meselesi değil. Bu sadece bir Avrupa güvenliği meselesi değil. Bu, tüm uluslararası düzenimize ilişkin soru işareti oluşturuyor. İşte bu yüzden Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak, tüm küresel topluluk için bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Leyen, AB olarak Ukrayna'nın galip gelmesi ve yeniden kendi geleceğini belirlemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli." dedi.

AB'nin, tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye askeri yardım sağladığına dikkati çeken Leyen, "Tüm ekonomik gücümüzü seferber ediyoruz. AB tarafından üçüncü bir ülke için şimdiye kadar tasarlanmış en büyük makro-finansal yardım paketi olan 10 milyar avronun üzerinde makro-finansal yardım önerdik." diye konuştu.

Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması çağrısı

Von der Leyen, "Mümkünse (dondurulan) Rus varlıklarını kullanmak da dahil olmak üzere hiçbir taşın altını boş bırakmamalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya'yı, enerji kaynaklarını ve gıda güvenliğini küresel silah olarak kullanmakla suçlayan Leyen, şunları kaydetti:

"Bugün, Rus topçuları Ukrayna genelinde tahıl depolarını bilinçli olarak bombalıyor. Karadeniz'deki Rus savaş gemileri de buğday ve ayçiçeği tohumu dolu Ukrayna gemilerini ablukaya alıyor. Bu utanç verici eylemlerin sonuçlarını herkes görüyor. Küresel buğday fiyatları hızla yükseliyor. Bundan en çok zarar görenler ise kırılgan ülkeler ve savunmasız topluluklar. Lübnan'da ekmek fiyatları yüzde 70 arttı ve Odessa'dan yapılan gıda sevkiyatları Somali'ye ulaşamadı. Buna ek olarak, Rusya şimdi bir tür şantaj olarak kendi gıda ihracatını istifliyor. Küresel fiyatları artırmak için tedarikleri elinde tutuyor veya siyasi destek karşılığında buğday ticareti yapıyor. Gücünü elde tutmak için açlık ve tahılı kullanıyor."

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, Kovid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisi katılıyor.

YORUMLAR
500
AB ülkeleri Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı AB ülkeleri Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den, Putin'e Ukrayna savaşı eleştirisi Açıklaması Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den, Putin'e Ukrayna savaşı eleştirisi Açıklaması
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: 'Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda' - Son Dakika


Son Dakika
13:40 Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement