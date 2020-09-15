AB Konseyi Başkanı Michel, Midilli'de - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel, Midilli'de
AB Konseyi Başkanı Michel'in açıklaması Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve göçmenler, adaya yeni kurulan Kara Tepe kampına yerleştirilmeye başladı.
AB Konseyi Başkanı Michel'in açıklaması Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve göçmenler, adaya yeni kurulan Kara Tepe kampına yerleştirilmeye başladı. Kampı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Halkı Korumadan Sorumlu Yunan Bakan, Michalis Chrisochoidis ile Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi eşlik etti. Michel, burada açıklamalarda bulundu.
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