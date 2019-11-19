AB'nin 2020 bütçesi belirlendi

Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı genel bütçesinde gelirler 168,7 milyar avro, harcamalar ise 153,6 milyar avro olacak.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile 2020 yılı birlik bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Buna göre, bütçeden büyüme, ekonomi, istihdam ve uyum programlarına 83,9 milyar avro, tarım ve doğal kaynaklara 58,6 milyar avro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 13,5 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar avro, güvenliğe 3,7 milyar avro tahsis edilecek.

Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde gelirler 168,7 milyar avro, harcamalar ise 153,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.

Bütçe hakkında

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.