Bir devrin sonu! Karar onaylandı, kapılar 2027'de kapanıyor

17.12.2025 18:18
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını aşamalı biçimde sonlandırmasını içeren yasal düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatı da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek.

Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan doğal gaz alımını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik hazırlanan yasal düzenleme görüşüldü.

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

AP milletvekilleri, 2026'dan itibaren boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına kademeli yasak getirilmesini içeren yasayı 500 "evet", 120 "hayır" oyla kabul etti. Yasa, bu aşamadan sonra AB Konseyinde onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Avrupa Parlamentosu, Rusya'dan gaz alımının bitirilmesini onayladı

2027'YE KADAR BİTİRİLECEK

Buna göre, AB, Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek. AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatı savaş öncesinde yüzde 45 seviyesindeyken son dönemde yüzde 12'ye kadar geriledi.

"RUSYA'DAN BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANDIK"

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu sabah parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Rus gazı kullanımını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Diğer fosil yakıtların ithalatına da değinen Von der Leyen, "Rusya'dan ithal edilen kömür oranı, savaşın başında yüzde 51 iken bugün sıfıra indi. Ham petrol ithalatı ise savaşın başında yüzde 26 seviyesinden yüzde 2'ye düştü. Rus fosil yakıtlarını kalıcı ve temelli bir biçimde aşamalı olarak tamamen sona erdireceğiz. Sadece birkaç yıl önce bu düşünülemezdi. Ancak harekete geçtik ve Rusya'dan bağımsızlığımızı kazandık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu, Rusya'dan gaz alımının bitirilmesini onayladı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: AA

Kaynak: AA

