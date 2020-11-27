AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi

27.11.2020 19:11

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da tarımsal üretim tesisleri ve otomotiv fabrikalarını ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da tarımsal üretim tesisleri ve otomotiv fabrikalarını ziyaret etti.

Landrut ve beraberindeki heyet, ilk olarak Karacabey'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle faaliyet gösteren defne üretim tesisini gezerek, defnenin işlenmesiyle ilgili süreçler hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesinde yine TKDK'nın desteğiyle üretimini devam ettiren peynir üretim tesisini gezerek, yapılan çalışmaları inceledi.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç'un da eşlik ettiği heyet, diğer yatırım çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Otomotiv sektörüne ziyaret

Büyükelçi Landrut ve heyeti, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Oyak Renault Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada ihracatı yapılan araçlarla ilgili bilgi alan heyet, daha sonra şirket yetkilileriyle toplantı yaptı.

Aynı organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan Bosch üretim tesislerini gezen heyete, firmanın Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young eşlik etti. Çalışmaları ve üretim bantlarını gezen heyete, tesisle ilgili bilgi verildi.

Heyet son olarak, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'yi de ziyaret ederek, üretim ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye ve Avrupa arasında endüstri açısından çok güçlü bir bağ var"

Büyükelçi Landrut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da modern tekniklerle yapılan tarımsal üretim tesislerini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

AB'nin de yatırımlara katkıda bulunduğunu gördüğünü aktaran Landrut, şöyle konuştu:

"Tarım sektöründeki ihracatın da ne kadar önemli olduğunu burada gözlemleme şansına sahip olduk. Hem Bursa hem de Türkiye açısından ihracatın önemine buradaki tesislerde tanık olduk. Türkiye ve Avrupa arasında endüstri açısından çok güçlü bir bağ olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki endüstri sektörü, Avrupa'daki değer zincirinin de bir parçası durumunda. Otomotiv sektörü, buna verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi. Burada Avrupalı üretimcilerin Türkiye'de yatırım yaptığını, Türkiye'den tedarikçilerle birlikte çalıştığını, iki yönlü ithalat ve ihracat ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle otomotiv sektöründe Türkiye ve Avrupa ekonomilerinin birbirine ne kadar entegre olduğuna tanık olduk."

Avrupa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin her iki tarafa da faydaları olduğunu belirten Landrut, "Bursa, çok önemli bir bölge, burada ekonomi, endüstri son derece önemli bir role sahip. Tarım ve otomotiv alanındaki önemli yerleri gezdim. Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkiler bu iki sektörden daha da öte bir yerde." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu         
18:37
Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu         
17:45
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı         
17:19
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 19:40:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei