AB-Türkiye Dostluk Grubundan 29 Ekim mesajı - Son Dakika

AB-Türkiye Dostluk Grubundan 29 Ekim mesajı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkçe görüntülü mesajla kutladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Birliği- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkçe görüntülü mesajla kutladı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyesi Czarnecki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Mesajında Türkçe konuşan Czarnecki, "Sevgili AB-Türkiye dostları. Türk halkını eşit yurttaş, Türk kadınını seçmen yapan, 100. yılına yaklaşan Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi. Czarnecki'nin başkanlığında 1 Haziran'da kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu, "kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor. Halihazırda AP üyesi olan Polonyalı Czarnecki, daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

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