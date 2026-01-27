AB ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması - Son Dakika
AB ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması

27.01.2026 13:39
AB ile Hindistan arasında büyük bir ticaret ve güvenlik anlaşması imzalandı, ilişkiler güçlendi.

AVRUPA Birliği ile Hindistan arasında geniş kapsamlı ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuçlanmasına dair siyasi bildirge ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın, dünyanın ikinci ve beşinci büyük ekonomileri arasındaki hem ekonomik hem de siyasi bağları güçlendireceği belirtildi. Açıklamada, "AB ile Hindistan, bugün tarihi, iddialı ve ticari açıdan önemli bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sonuçlandırdı. Bu, her iki tarafın bugüne kadar tamamladığı en büyük anlaşma" ifadeleri kullanıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2 milyar kişilik bir pazar oluşturduklarını söyledi. Von der Leyen, "Bu, gerçek bir kazan-kazan yaklaşımıyla ortaklık kurmayı seçen dünyanın ikinci ve dördüncü büyük ekonomileri olan iki devin hikayesidir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise uluslararası düzenin yeniden şekillendiği bu dönemde AB ile Hindistan'ın 'stratejik ve güvenilir' ortak olarak birlikte hareket ettiğini aktardı. Costa, "Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen dayanıklı küresel düzen oluşturmak için Yeni Delhi'yle el ele çalışıyoruz. Bugün tarihi bir gün. Ticaret, güvenlik ve halklar arası bağlar konusunda ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz" diye konuştu.

'AB İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de AB ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini kaydetti. İmzalanan serbest ticaret anlaşmasının ülke tarihindeki en kapsamlı ticaret anlaşması olduğunu vurgulayan Modi, bu adımın özellikle çiftçiler ve küçük işletmeler için Avrupa pazarına erişimi kolaylaştıracağını dile getirdi.

Hindistan ile AB arasında savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin de ileri taşınacağının altını çizen Modi, özellikle terörle mücadele, deniz güvenliği ve siber güvenlik konularında ortak çalışmaların güçlendirileceğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

