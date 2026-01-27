AB ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması - Son Dakika
Politika

AB ve Hindistan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması

AB ve Hindistan\'dan Tarihi Ticaret Anlaşması
27.01.2026 14:04
AB ve Hindistan, 20 yıl süren müzakerelerin ardından tarihi bir serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan'la yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin ardından imzalanan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamasında, "Tüm anlaşmaların anasını hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditleri gölgesinde Hindistan'da tarihi bir ticaret anlaşmasına imza attı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de gerçekleştirilen Hindistan-AB Zirvesi'nde "tüm anlaşmaların anası" olarak tanımlanan tarihi serbest ticaret anlaşmasını ve karşılıklı iş birliğine ilişkin belgeler imzaladı. Liderler imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Hindistan tarihindeki en büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı"

Basın toplantısında ilk söz alan isim Hindistan Başbakanı Narendra Modi oldu. Modi, dünyanın en büyük iki demokrasisi olarak tanımladığı AB ve Hindistan'ın ilişkilerine belirleyici bir yeni bölüm eklediklerini söyledi. Hindistan ile AB ilişkilerinde önemli ilerleme sağlandığını ve ortaklığın zirveye ulaştığını söyleyen Modi, "Bugün aramızdaki ticaret 180 milyar euroya ulaşıyor. 800 binden fazla Hintli, AB ülkelerinde yaşıyor ve yaşadıkları ülkeye aktif bir şekilde katkı sağlıyor" dedi.

Bugün AB ile Hindistan'ın ilişkilerine yeni boyutlar kazandırdıklarını vurgulayan Modi, "Bugün Hindistan tarihindeki en büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı" diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin ardından hayata geçirilen anlaşmaya ilişkin açıklamasında Modi, "Bu tarihi anlaşma, çiftçilerimiz ve küçük işletmelerimizin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracak. İmalat alanında yeni fırsatlar oluşturacak. Hizmet sektörlerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek. Bununla da kalmayacak ve Hindistan ile AB arasındaki yatırımları artıracak, yeni inovasyon ortaklıklarının kurulmasına yardımcı olacak ve küresel ölçekte tedarik zincirlerini güçlendirecektir. Bu sadece bir anlaşma değil, ortak refah için yeni bir yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

"Savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini resmileştiriyoruz"

Hindistan ile AB arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihi olduğunu ve bugün bu ilişkiler ve bağları daha da güçlendirmeye karar verdiklerini söyleyen Hindistan Başbakanı Modi, "Savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği, her türlü stratejik ortaklığın temelini oluşturur ve bugün bunu bir güvenlik ve savunma ortaklığı aracılığıyla resmileştiriyoruz. Bu adım, terörle mücadele, deniz güvenliği ve siber güvenlik alanlarında ortaklığımızı daha da derinleştirecek. Ayrıca kurallara dayalı uluslararası düzene olan bağlılığımızı da güçlendirecek" şeklinde konuştu.

"Ortaklığımızı bir üst seviyeye çıkarıyoruz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan ile AB arasında ticaret, güvenlik ve halklar arası ilişkiler alanlarında yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Kendisinin de Hindistan kökenli olduğunu ve babasının ailesinin Hindistan'dan geldiğini ifade eden Avrupa Konseyi Başkanı, Hintli kimliğiyle gurur duyduğunu ve Avrupa ile Hindistan arasındaki bağların kendisi için şahsi bir nitelik de taşıdığını belirtti.

AB-Hindistan Zirvesi'nin dünyaya küresel düzenin yeniden şekillendiği bir dönemde AB ve Hindistan'ın stratejik ve güvenilir ortaklar olarak yan yana durduğu mesajı verdiğini vurgulayan Costa, "Bugün ortaklığımızı bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Dünyanın en büyük iki demokrasisi olarak, vatandaşlarımıza somut faydalar sağlamak ve barış ile istikrarı, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen dayanıklı bir küresel düzeni şekillendirmek için el ele çalışıyoruz" dedi.

"Hindistan ile AB arasında ilk kapsamlı savunma ve güvenlik çerçevesini oluşturduk"

Hindistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu ve ticaretin asırlardır Avrupa ve Hindistan arasında aktığını vurgulayan Costa, "Bugün imzalanan serbest ticaret anlaşması, tarihi bir öneme sahip. İki milyar insanı kapsayan bir pazar oluşturan, şimdiye kadar imzalanmış en iddialı anlaşmalardan biridir. AB ve Hindistan, çok kutuplu dünyada ortak refah alanlarını büyütmek için birlikte çalışıyor" diye konuştu.

Hindistan'la güvenlik alanındaki iş birliğini de artırdıklarını ifade eden Costa, "Hindistan ile AB arasında ilk kapsamlı savunma ve güvenlik çerçevesini oluşturduk. Bu, gelecekte daha iddialı işbirliklerine doğru atılan ilk adımdır" ifadelerini kullandı.

Hindistan-AB zirvesinin Ukrayna'da barış çabalarını destekleme kararlılığını da teyit ettiğini vurgulayan Costa, Hindistan'ın Ukrayna'da barış için diyalog ve diplomasi yoluyla gerekli şartların oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Costa, AB ve Hindistan'ın küresel meselelerde birlikte liderlik göstermeleri gerektiğini söyledi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Bugün Serbest Ticaret Anlaşması, Güvenlik ve Savunma Ortaklığı ve Ortak Stratejik Gündem mutabakatlarıyla somut ilerleme kaydettik ve küresel meselelerde iş birliğine dayalı liderliğin bir örneğini ortaya koyduk. Bunlar, uzun bir yolculuktaki önemli bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

"Tüm anlaşmaların annesini hayata geçirdik"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise konuşmasına Avrupa'nın Hindistan'ın yükselişinden memnuniyet duyduğu ve bunun dünyayı daha istikrarlı ve müreffeh hale getirdiği mesajlarıyla başladı. Von der Leyen, "Başardık. Tüm anlaşmaların anasını hayata geçirdik. İki milyar insanı kapsayan bir pazar oluşturuyoruz. Bu, dünyanın ikinci ve dördüncü en büyük ekonomilerinin, yani iki devin hikayesidir. Gerçek bir kazan-kazan anlayışıyla ortaklığı seçen iki dev" dedi.

Anlaşmanın ihracatçılar için gümrük vergilerinde 4 milyar euroya kadar kesinti sağlayacağını vurgulayan Ursula Von der Leyen, "Bu anlaşma, tedarik zincirlerimizi daha da entegre edecek ve ortak üretim gücümüzü artıracak" diye konuştu.

"Anlaşma, tek başına hiçbir tarafın ulaşamayacağı büyüme seviyeleri oluşturacak"

Anlaşmanın hem Hindistan'da hem de Avrupa'da milyonlarca çalışan için istihdam sağlayacağını vurgulayan Von der Leyen, "Bu anlaşma Hindistan'ın yetenekleri, hizmetleri ve ekonomik kapasitesi ile Avrupa'nın teknolojisi, sermayesi ve inovasyonunu bir araya getiriyor. Anlaşma, tek başına hiçbir tarafın ulaşamayacağı büyüme seviyeleri oluşturacak. Güçlerimizi birleştirerek, ticaretin giderek bir silah haline geldiği bir dönemde stratejik bağımlılıkları azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu, en önemli stratejik konularda iş birliği için güvene dayalı bir platformdur"

Anlaşmayı tarihi bir başarı olarak nitelendiren AB komisyonu başkanı, Hindistan ile AB'nin bugün ilk kez bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı da başlattıklarını ifade ederek, "Bu bir dönüm noktasıdır. Bu, en önemli stratejik konularda iş birliği için güvene dayalı bir platformdur" şeklinde konuştu.

AB'nin Hindistan'la deniz güvenliği alanındaki iş birliğini geliştireceğini ve örneğin korsanlıkla mücadele için ortak deniz tatbikatları yapacağını ifade eden AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Ayrıca her geçen gün daha sofistike hale gelen siber ve hibrit tehditlerle mücadelede çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

Hindistan'ın 100 milyar euroluk finansman gücüyle desteklenen Horizon Europe programına da katıldığını duyuran Von der Leyen, "Horizon, dünyanın en büyük kamu araştırma programıdır. En yetenekli insanlarımızın sağlık, temiz enerji ve ileri teknolojiler gibi alanlarda çalışmaya başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. AB-Hindistan inovasyon merkezleri kuracağız" diye konuştu. - YENİ DELHİ

