AB ve İngiltere'nin anlaşmaya varması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksi yöndeki açıklamalara rağmen Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşmasının parlamentoda geçeceğinden emin olduğunu belirtti.

Johnson, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi ülkelerin varılan yeni anlaşmaya onay verdiğini dile getiren Johnson, anlaşmanın sadece İngiltere için değil aynı zamanda AB için de "harika" olduğunu ifade etti.

Johnson, "Anlaşmayla AB'den tek bir Birleşik Krallık olarak çıkabiliriz." diyerek, parlamenterlerin olumlu oy vereceğinden emin olduğunu vurguladı.

"Parlamenterler, halkın demokratik iradesini yansıtmalılar"

Brexit sürecinin "uzun, acı verici ve (toplumu) bölücü" olduğuna dikkati çeken Johnson, anlaşmanın parlamento onayı alacağından nasıl bu kadar emin olabildiği yönündeki soru üzerine, "Parlamenterler, halkın demokratik iradesini yansıtmalılar ve Brexit'i gerçekleştirmeleri için çok iyi bir anlaşma var." dedi.

Johnson, yeni bir erteleme için herhangi bir sebep görmediğini belirterek, anlaşmanın toplumdaki bölünmeyi nasıl düzelteceği yönündeki soruya, "Çünkü ayrılma sürecini geride bırakmamızı ve bir araya gelerek yeni bir ortaklık inşa etmemizi sağlayacak." yanıtını verdi.

Gerekli destek yok

Ancak Johnson'ın parlamentoda anlaşmayı geçirmek için yeterli desteği olmadığı değerlendiriliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, iktidara dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve İskoç Ulusal Partisi (SNP), anlaşmaya oy vermeyeceklerini duyurdu.

650 sandalyeli Avam Kamarasında, son aylarda Muhafazakar Parti'deki ihraçlar ve istifalarla parlamenter sayısı 278'e kadar gerileyen Johnson hükümetinin, anlaşmayı geçirmek için bağımsız milletvekillerinin yanı sıra ya DUP'un 10 üyesi ya da muhalefet partilerinin bazı üyelerinin desteğini alması gerekiyor.