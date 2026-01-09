Abbas: Gazze'nin Bölünmesine İzin Vermeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin bölünmesini reddettiklerini belirterek, İsrail'in Gazze'nin herhangi bir bölümünde meşruiyetinin bulunmadığını söyledi.

Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin 13. dönem açılışında yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsayan tek ve bölünmez bir coğrafi-siyasi bütün olduğunu vurgulayarak, önceliklerinin Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların derhal girişinin sağlanması olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasının uygulanması gerektiğini belirten Abbas, bunun İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini, Hamas'ın yönetimi devretmesini ve Filistin hükümetine bağlı geçici bir idari komitenin göreve başlamasını öngördüğünü kaydetti.

Abbas, söz konusu sürecin, "zorla yerinden etme" olmaksızın yeniden imarı ve uluslararası meşruiyet ile Arap Barış Girişimi temelinde siyasi süreci başlatmayı amaçladığını söyledi.

Bu yılın "Filistin demokrasisi yılı" olacağını belirten Abbas, yerel seçimlerin nisan ayında yapılacağını, Fetih'in 8. kongresi ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin de bu yıl içinde planlandığını açıkladı.

Abbas, genel seçimlerin ise uygun koşullar oluştuğunda Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te birlikte yapılacağını bildirdi.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamalarının da Gazze'deki kadar tehlikeli olduğunu vurgulayan Abbas, uluslararası topluma, İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.