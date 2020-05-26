ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını ve işinin başına döndüğünü duyurdu.

Miller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 negatif Kovid-19 testinin ardından işime döndüm." ifadesine yer verdi.

Doktorlarına ve eşine teşekkür eden Miller, hamile olduğunu da belirterek, "Bu süreci, hamile eşine muhteşem bir şekilde bakan eşim olmadan atlatamazdım." mesajını paylaştı.

Miller'a 8 Mayıs'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Mike Pence de bir süre kendisini Başkan Donald Trump'tan uzak tutmuş ancak sağlık durumunun iyi olması ve virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından, normal çalışma düzenine geri dönmüştü.