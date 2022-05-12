ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı

12.05.2022 13:18
ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede bir milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede bir milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon ABD'linin hayatını kaybetmesi nedeniyle bugünün trajik bir dönüm noktasını olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin geride bir aile, bir topluluk ve bir millet bıraktığını vurgulayan Biden, "Yemek masasının etrafında bir milyon boş sandalye. Her biri yeri doldurulamaz bir kayıp. Jill (Biden) ve ben, her biri için dua ediyoruz. Yas tutan ve onsuz nasıl devam edeceğinizi veya onsuz ne yapacağınızı soranları anlıyorum. Kalbinizdeki o kara deliğin acısını biliyorum. Acımasız. Ama sevdiklerinizin asla gerçekten gitmediğini de biliyorum. Onlar her zaman sizinle olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Bu salgına karşı uyanık kalmalıyız"

Biden, millet olarak böyle bir acıya duyarsız kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyileşmek için hatırlamalıyız. Bu salgına karşı uyanık kalmalı ve her zamankinden daha fazla test, aşı ve tedaviyle mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kongrenin bu kaynakları, gelecek aylarda sürdürmesi çok önemli. (Hayatını kaybedenlerin) Anısına, ABD'liler olarak birbirimizden güç alalım çünkü biz alçakgönüllüyken asla pes etmeyiz. Bunu ABD olarak birlikte yapabiliriz ve yapacağız. Tanrı, hayatını kaybedilen bir milyon kişi ve geride kalan sevdiklerini kutsasın."

YORUMLAR
500
WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden yüksek hızlı internete ilişkin açıklamalarda bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Kovid-19 nedeniyle bir milyon kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement