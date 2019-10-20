Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: "Sen kafayı mı yedin Trump?"
Son Dakika Genel ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: 'Sen kafayı mı yedin Trump?'

ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: "Sen kafayı mı yedin Trump?"

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: "Sen kafayı mı yedin Trump?"BALIKESİR - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere kaleme aldığı diplomasi diline uygun olmayan mektuba 15 Temmuz Şiiri'nin Yazarı Ünlü Ozan...

ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: "Sen kafayı mı yedin Trump?"

BALIKESİR - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere kaleme aldığı diplomasi diline uygun olmayan mektuba 15 Temmuz Şiiri'nin Yazarı Ünlü Ozan Abdurrahman Delen'den türkülü bir yanıt geldi.

ABD Başkanı Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ünlü şair Delen, "Sen kafayı mı yedin Trump?" isimli türküyle anlamlı bir cevap verdi. Şair-Ozan Abdurrahman Delen, mektup skandalına dair şiir yazdıktan sonra bu şiiri besteledi ve stüdyoya girdi. Hazırladığı ilginç eserine birde klip hazırlatan Abdurrahman Delen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kritik günlerimizde 9 Ekim günü Türkiye Cumhurbaşkanımıza, ABD Başkanından gelen mektubun içeriği açıklanmasa da dengesiz hareketleriyle bilinen Başkan Trump sık aralıklarla bizleri küçük düşürmekten geri kalmıyor. Biz Türk halkı böyle zamanlarda kırgınlıkları bir kenara bırakır ve kenetleniriz. Türkiye Cumhuriyeti ve TSK tüm partilerin ve halkımızın da desteğini arkasına alarak sınır güvenliğini ön planda tutarak hareket etmektedirler. Bizleri her defasında küçük görmeye çalışan ABD Başkanı Trump'a yaptığımız türkünün klibini binlerce kişi tıklayarak rekora götürüyor" dedi.

Şair-Ozan Abdurahman Delen'in, ABD Başkanı Trump'un mektubuna yanıt verdiği türkünün sözleri ise şöyle;

"Sen kafayı mı yedin Trump? Sen şu Trump'a bak. Söylediği lafa bak. Ağzından çıkanı, duymuyor ki kulağı. İyi misin Amerikalı? Almışlar o aklını. Güvenme hiç dolara, dost kal Amerikalı. Sığınmış hep dolara, atar tutar ne varsa. Tek başına kalacaksın, güvenme Amerika'ya. Senin gibi adama, "One Minute Trump" derler. Sen salla dur böyle, Allah büyük bizle sana"

ABD Başkanı Trump'un mektubuna ünlü ozandan türkülü yanıt: Sen kafayı mı yedin Trump?

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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