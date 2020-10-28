ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı - Son Dakika

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı

28.10.2020 22:19
ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı, System.String[]

NEW ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, oyunu erken kullandı.

NEW ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, oyunu erken kullandı.

Biden da 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi rakibi ABD Başkanı Donald Trump gibi erken oy verdi.

Biden ve eşi Jill Biden, oylarını ikamet adreslerinin bulunduğu Deleware eyaletinde kullandı.

Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida'da kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başladı. Şu ana kadar 71 milyondan fazla kişi postayla ya da sandık başına giderek oy kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı - Son Dakika

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