ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit... - Son Dakika
BBC

ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit...

08.10.2020 15:42
ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit..., System.String[]

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun, Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki ikinci tartışmanın sanal ortamda yapılacağını açıklaması üzerine Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddetti.

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu'nun, Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki ikinci tartışmanın sanal ortamda yapılacağını açıklaması üzerine Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddetti.

Trump'ın Beyaz Saray'da koronavirüs tedavisine devam etmesinin sanal formata geçme kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Trump, rakibini "korumak" üzere alınan sanal tartışmada vaktini boşa harcamayacağını söyledi.

Doktoru, Trump'ın son 24 saattir herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediğini söylemişti.

İkinci tartışma 15 Ekim'de

90 dakika sürecek tartışma, Miami'deki Adrienne Arsht Gösteri Sanatları Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Adayların farklı yerlerden video konferans bağlantısıyla tartışmaya katılacağı bir format oluşturulduğu belirtildi.

Eğer tartışma bu formatta yapılırsa, bölge halkı dinleyici olarak katılabilecek ve adaylara soru soracak. Moderatör de Miami'de olacak.

Komisyon, "tüm katılımcıların sağlık ve güvenliğini korumak için" bu kararın alındığını açıkladı.

Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra, Biden ile Miami'de sahnede tartışmayı dört gözle beklediğini belirterek "çok iyi olacak" demişti.

Biden da Pazartesi günkü konuşmasında, doktorların onay vermesi halinde Trump ile sahneyi paylaşabileceğini ifade etmişti.

Trump-Biden tartışmasının ilkinde taraflar birbirine hakaret etmiş, sık sık karşılıklı sözlerini kesmişti. ABD medyası tartışma için "kaos" ve "çirkin" ifadelerini kullanmıştı.

Çarşamba akşamı Mike Pence ve Kamala Harris arasında yapılan başkan yardımcıları tartışması çok daha ölçülü olmuştu.

ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit...

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Demokrat Parti, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit... - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt         
15:55
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti         
15:44
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Dolu fırsatçıları işbaşında: Balonlu naylonların fiyatı 20 liradan 100 liraya çıktı Dolu fırsatçıları işbaşında: Balonlu naylonların fiyatı 20 liradan 100 liraya çıktı         
15:06
Merkez Bankası'nın rezervleri 121 milyon dolar arttı! İşte kasadaki miktar Merkez Bankası'nın rezervleri 121 milyon dolar arttı! İşte kasadaki miktar         
14:49
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı         
13:56
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 17:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD başkanlık seçimleri: Trump, Biden ile sanal tartışma programına katılmayı reddetti, 'Vakit... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei