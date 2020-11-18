ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi - Son Dakika

ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi

18.11.2020 19:33
ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi, System.String[]

ABD, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına yeniden izin verdi.

ABD, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına yeniden izin verdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, 20 aydır süren detaylı inceleme ve teknik düzeltmeler üzerine, Mart 2019'da durdurulan uçuşların yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Açıklamada, FAA Başkanı Stephen Dickson'ın uçuş yasağını kaldıran talimatı imzaladığı, kararın dünyadaki diğer sivil havacılık kurumlarıyla iş birliyle alındığı belirtildi.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing 737, Endonezya, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi - Son Dakika


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