ABD'de 11 Eylül saldırısında ölenler törenle anıldı

ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitirenler için düzenlenen törende konuşan Başkan Donald Trump, "Dünya üzerindeki hiçbir düşman, Amerikan silahlı kuvvetlerinin büyüyen yeteneği, gücü ve kudretiyle boy ölçüşemez" dedi.

Başkent Washington'da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısı ile Vatanseverlik Günü törenleri gerçekleştirildi. Düzenlenen törene ABD Başkan Trump ve eşi Melanie Trump, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve devlet erkanından çok sayıda isim yer aldı.

Trump başkentteki törenin ardından Pentagon olarak bilinen Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı. Pantegon'da düzenlenen tören 11 Eylül saldırısının kayıpları anısına, saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından konuşma yapan Trump, "11 Eylül 2001'deki terörist saldırılar sonucu yok olan masum kurbanları onurlandırma zamanı" şeklinde konuştu. Konuşmasında Taliban'a gözdağı veren Trump, "Her ne sebeple olursa olsun eğer ülkemize geri gelirlerse, onların olduğu yere gider ve ABD'nin daha önce hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız. Nükleer güçten bahsetmiyorum. Dünya üzerindeki hiçbir düşman, Amerikan silahlı kuvvetlerinin büyüyen yeteneği, gücü ve kudretiyle boy ölçüşemez" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZE HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIZ"

Saldırı sonucunda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirten Trump, "11 Eylül 2001'de ölen yaklaşık 3 bin kişiyi özlemle anıyoruz. Minnetle, cesurca ilk müdahaleyi yapanları onurlandırıyoruz, ordumuzun üyelerine minnetle anıyor ve o kader gününde başkalarını kurtarmak için olağanüstü cesaret göstererek hayatlarını kaybedenleri asla unutmayacağız. O cesur insanlara, Amerikalılara, ülkemizi savunmak için Amerikan topraklarına yapılan en büyük terör saldırısı sonrasında savaşan silahlı kuvvetlerimizin kahraman kadın ve erkeklerine her zaman minnettar olacağız" dedi.

"BİRLİĞİMİZİN GÜÇLENDİRİLMİŞ GÜCÜ ASLA KIRILMAYACAĞINI HATIRLAYALIM"

Teröristlerin ABD'ye yaptıklarının hala hafızalardan silinmediğini belirten Trump, "Hala fiziksel ve duygusal yaralar yaşayanlar ve sevdiklerini kaybeden aileler için dualarımız devam edecek. Ülkemize hizmet eden hayatlarını tehlikeye atan Silahlı Kuvvetlerimizin üyeleri ve başkalarının güvenliğini sağlamak için yorulmadan çalışan ilk müdahaleciler için de dua ediyoruz. Bugün, birliğimizin güçlendirilmiş gücü asla kırılmayacağını ve vatan severlerimizin ölçülemez fedakarlıklarının asla unutulmayacağını hatırlayalım" dedi.

11 Eylül saldırılarının merkezi olan Dünya Ticaret Merkezi, Arlington, Virgini ve Pennsylvania eyaletinin Shanksville kentinde de anma törenleri düzenlendi.

(Hasan Çelik/İHA)