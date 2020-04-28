ABD'de 2 milyon doların üzerindeki Kovid-19 kredilerine denetim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de 2 milyon doların üzerindeki Kovid-19 kredilerine denetim - Son Dakika Ekonomi

ABD'de 2 milyon doların üzerindeki Kovid-19 kredilerine denetim

33 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nda, 2 milyon doların üzerindeki kredilerin denetleneceğini bildirdi.

ABD'de 2 milyon doların üzerindeki Kovid-19 kredilerine denetim, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nda, 2 milyon doların üzerindeki kredilerin denetleneceğini bildirdi.

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, söz konusu kredi programının büyük bir başarı sağladığını ve bu zamana kadar 30 milyondan fazla çalışanın bundan faydalandığını aktardı.

Kredi programının küçük işletmeler için tasarlandığını vurgulayan Mnuchin, bundan faydalanmak için yanlış beyanda bulunan şirketlerin cezai işlemle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Mnuchin, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın da program kapsamında 4,6 milyon dolarlık kredi aldığına dikkati çekerek, bunu "çok çirkin" bulduğunu ve alınan kredinin daha sonra takım tarafından iade edildiğini kaydetti.

Program kapsamında alınan kredilerin denetleneceğini belirten Mnuchin, "2 milyon doların üzerindeki her kredi için Küçük İşletmeler İdaresi tam inceleme yapacak." dedi.

Küçük işletmelerin korunması amacıyla uygulamaya konuldu

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti.

Söz konusu kredi programı, ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine, küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı 24 Nisan'da onaylanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Steven Mnuchin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:58 Kaynak: AA


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