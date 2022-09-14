ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı

14.09.2022 21:20
ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı

ABD'de 3 İran vatandaşı, ABD'de ile birçok ülkedeki Amerikan firmalarını hedef alan bilgisayar korsanlığı ve zorla para alma ile suçlandı.

ABD'de 3 İran vatandaşı, ABD'de ile birçok ülkedeki Amerikan firmalarını hedef alan bilgisayar korsanlığı ve zorla para alma ile suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığının bugün kamuoyuyla paylaştığı iddianameye göre, 3 İran vatandaşı hakkında New Jersey'deki federal mahkemede dava açıldı.

Söz konusu kişilerin bağlı olduğu suç örgütünün, Pennsylvania'daki bir kadın sığınma evini, Mississippi'deki bir elektrik dağıtım firmasını ve New Jersey'deki bir belediyeyi hedef aldığı belirtildi.

İddianamede bu kişilere, "bilgisayar korsanlığı" ve "zorla para alma" suçlamaları yöneltildi.

Bu kişilerin İran hükümeti adına çalıştığına ilişkin herhangi bir iddia yer almadı ancak söz konusu kişiler, bugün ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı bilişim firmaları için çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alınmışlardı.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'ABD gerçekçi yaklaşırsa anlaşmaya varmak mümkün olabilir' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'ABD gerçekçi yaklaşırsa anlaşmaya varmak mümkün olabilir'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mississippi, New Jersey, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:01 Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı
20:52 Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler
20:51 Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in yırtmaçlı paylaşımı tam not aldı
20:48 Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular
20:29 Alacak verecek meselesiymiş! Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırıyla ilgili emniyetten açıklama geldi
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
18:47 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 21:20:08. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de 3 İranlı hakkında bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement