ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi - Son Dakika

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

13.01.2021 11:23
ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi, System.String[]

TERRE ABD'de 1953'ten bu yana ilk kez bir federal kadın mahkumun ölüm cezası infaz edildi.

TERRE ABD'de 1953'ten bu yana ilk kez bir federal kadın mahkumun ölüm cezası infaz edildi.

ABD'de 2004 yılında 8 aylık hamile bir kadını öldürüp karnındaki bebeği bıçakla çıkarıp çaldığı için 2007'de idama çarptırılan 52 yaşındaki Lisa Montgomery, Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal cezaevinde yerel saatle 01.31'de zehirli iğneyle idam edildi.

Montgomery'nin idamıyla, ülkede 68 yıldan sonra ilk kez federal bir kadın mahkum hakkındaki ölüm kararı infaz edilmiş oldu.

Sezaryen doğum videoları izlemiş

Montgomery'nin avukatı Kelley Henry, müvekkilinin idamına dahil olanların utanç duyması gerektiğini savunarak, bu idamın hukuktan çok uzakta olduğunu iddia etti.

Henry, müvekkilinde beyin hasarı olduğunu savunsa da davayı yürüten savcılar ise Montgomery'nin, sağlıklı olmasına karşın akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi davrandığını kaydetti.

Savcılar, Montgomery'nin cinayeti titizlikle tasarladığını ve internet üzerinden sezaryen doğum videoları izlediğinin saptandığını belirtti.

Mahkemede, cinayetin ayrıntılarının anlatıldığı sırada jüri heyetinin gözyaşları içinde kalması dikkati çekti.

Montgomery, 2004'te ülkenin Missouri eyaletine bağlı Skidmore kentinde 23 yaşındaki 8 aylık hamile Bobbie Jo Stinnett'i bir iple boğarak öldürmüş ve kadının karnındaki bebeği bıçakla kesip çıkarmıştı.

Çaldığı bebeği kendi çocuğuymuş gibi gösteren Montgomery, daha sonra o dönemdeki eşini arayarak doğum yaptığını söylemişti.

Montgomery'nin eski eşi de kadının tüplerinin bağlı olduğunu ve hamile olamayacağını belirterek, kadının bunu 4 çocuğundan 2'sinin velayetini alabilmek için yapmış olabileceğini ifade etmişti.

İdamı iki kez ertelenmişti

Indiana'da bir hakim daha önce Montgomery'nin muhtemelen akıl hastası olduğunu ve idama elverişli olamayacağını belirtmişti.

Yüksek mahkeme de dün aldığı kararla, Montgomery'nin idamının infazını ertelemişti.

Montgomery'nin cezasının infazı daha önce de bir kez ertelenmişti.

Terre Haute'daki cezaevinde, idama çarptırılan 11 mahkumun cezası, Temmuz 2020'den bu yana zehirli iğneyle infaz edildi.

Ülkede, federal bir mahkeme en son Bonnie Brown Heady adlı bir kadın mahkum hakkında idam kararı vermişti. 6 yaşındaki bir erkek çocuğunu kaçırıp öldüren Heady, Aralık 1953'te idam edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mahkum, Doğum, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi - Son Dakika


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