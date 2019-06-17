Son Dakika Haberleri: ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü
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ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü

1 saat önce

NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir adliye önünde ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü, System.String[]
NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir adliye önünde ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Brian Isaack Clyde, Dallas'taki adliye binasının önünde sabah saatlerinde ateş açtı.
Clyde, olaya müdahale eden polis memurlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Saldırganın sosyal medyada silah ve kılıçlara ilişkin çok sayıda paylaşım yaptığı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Dallas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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