ABD'de adliye önünde ateş açan saldırgan öldürüldü
1 saat önce
NEW ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir adliye önünde ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:07 Kaynak: AA
NEW ABD'nin Teksas
eyaletine bağlı Dallas
kentinde bir adliye önünde ateş açan saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Brian Isaack Clyde, Dallas'taki adliye binasının önünde sabah saatlerinde ateş açtı.
Clyde, olaya müdahale eden polis memurlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Saldırganın sosyal medyada silah ve kılıçlara ilişkin çok sayıda paylaşım yaptığı belirlendi.
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