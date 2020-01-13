ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Booker yarışı bıraktı - Son Dakika
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ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Booker yarışı bıraktı

6 saat önce

NEW ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından New Jersey Senatörü Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağış toplayamadığı için yarıştan çekildiğini açıkladı.

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Booker yarışı bıraktı, System.String[]

NEW ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından New Jersey Senatörü Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağış toplayamadığı için yarıştan çekildiğini açıkladı.

Booker, seçmenlerine gönderdiği e-posta mesajında, "Verilmesi zor bir karardı ama kazanmak için bu yarışa girmiştim ve zafer için artık bir yol yoksa devam etmeyeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Seçimi kazanabilmesi için daha fazla paraya ihtiyacı olan noktaya ulaştığını belirten Booker, "Elimizde bu para yok ve bir sonraki tartışmaya katılamayacağım için toplamamız da çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Partide, potansiyel başkan adayları arasında değerlendiriliyordu

Parti üst yönetimi Demokratik Ulusal Komitenin tartışma kriterlerine göre, yeterli seviyede destek ve bağışı bulunmayan Booker, yarın Iowa'da yapılacak Demokrat aday adayları tartışmasına katılamayacaktı.

Geçen yıl şubatta başladığı kampanyasında, birlik ve sevgi temasını öne çıkaran Booker, destekçilerine bu yıl Demokrat adayın Beyaz Saray'ı kazanması için tüm gücüyle çalışacağını belirtti.

Booker, retorik yeteneği ve ülkenin en iyi üniversitelerinden mezun olması dolayısıyla eski Başkan Barack Obama ile kıyaslanıyor, Kongreye girdiği 2013'ten beri parti içinde potansiyel başkan adayları arasında değerlendiriliyordu.

New Jersey eyaleti Newark şehrinde 7 yıl belediye başkanlığı yapan 50 yaşındaki Booker'ın, tekrar Senato seçimlerine adaylığını koyacağı bildirildi.

- ABD 2020 Başkanlık seçimi yarışı

Demokrat parti aday adaylarından 12 isim, seçim kampanyasına devam ediyor.

Başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı ise eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg oldu.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı Cumhuriyetçi partiden aday adayı olarak eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve İllinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Iowa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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